Правосуддя по-"Татаровськи": Микитась розповів про вплив на суд з боку заступника голови ОП

Суддя, на думку Микитася, прийняла участь у фальшуванні першого тому справи проти нього

Суддя, на думку Микитася, прийняла участь у фальшуванні першого тому справи проти нього

Фото: 24tv.ua

За словами ексголови "Укрбуду" Максима Микитася, він на собі відчув безпрецедентний вплив на суд з боку заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю Микитася "Українській правді".

Безпрецедентний вплив на суд з боку Татарова я відчув на собі. Я сів за грати саме перед Новим роком", - розповів він.

За його інформацією, суддя, якій було надано його справу, була призначена на посаду під час роботи Татарова в ОП, 16 грудня 2020 року вона почала фактично здійснювати "правосуддя". До того вона багато років пропрацювала помічником в господарських судах і не мала ніякого відношення до кримінального права, не мала жодного досвіду.

Було все зроблено, щоб справа попала саме до неї. Досвідчених суддів було виключено із системи авторозподілу з відміткою "відсутня спеціалізація", і справа не змогла попасти жодному іншому судді. Вона не надала достатнього часу адвокатам для ознайомлення зі справою, прийняла участь у фальшуванні першого тому справи", - зазначає Микитась.

Окрім того, за його словами, під час однієї із перерв в кабінеті судді були добавлені в перший том 50 сторінок документів, без яких взагалі не могло розглядатися питання мого ув’язнення. "Потім без дослідження другого та третього тому суддя пішла в нарадчу кімнату і за 1,5 години до Нового року оголосила своє рішення. Там було ще дуже багато порушень з її боку", - додав він.

Взагалі ситуація є абсурдною. Його (Татарова - ред.) звинувачують, а він керує. Я сиджу, а він у владі. Тут якось і до держави питання, якщо він і я проходимо у справах, то де справедливість?", - резюмує Микитась.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

НАБУ заявляє про незаконний тиск і блокування розслідувань з-за вручення підозри Микитасю.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Згодом стало відомо, що Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення. Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви.