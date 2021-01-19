09:01  19 января
В Украине количество умерших от COVID-19 превысило 21 тысячу
11:24  19 января
Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника
08:11  19 января
На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
19 января 2021, 11:59 16

На Киевщине полиция разоблачила нарколабораторию: изъяли товара на 10 млн

19 января 2021, 11:59 16
Читайте також українською мовою
За сбыт товара преступники получали до 50 миллионов гривен прибыли ежемесячно
За сбыт товара преступники получали до 50 миллионов гривен прибыли ежемесячно
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области правоохранители разоблачили членов преступной группы, которые занимались изготовлением и распространением наркотического средства - метадон. В лаборатории изготавливали около 50 килограммов наркотиков в месяц.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Восемь членов группировки в загородном доме на Киевщине оборудовали лабораторию по изготовлению метадона. Ее мощности позволяли производить около 50 килограммов наркотиков в месяц. Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более десяти миллионов гривен", - сообщили в полиции.

Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Мужчина вместе со своим 28-летним подельником оборудовали в загородном доме на Киевщине нарколабораторию, где изготовляли метадон. К "работе" они привлекли еще шестерых человек в возрасте от 28-ми до 62-х лет, каждый из которых выполнял свою роль: лаборанты, курьер и помощники.

Реализация готового товара осуществлялась на всей территории государства и за рубежом.

За незаконные сделки с наркотиками преступникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Запорожье поймали наркокурьера с наркотиками на 11 миллионов.

наркотики преступление уголовное дело полиция Лаборатория
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Все публикации »
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Все блоги »