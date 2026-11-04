Россияне 25 раз обстреляли Сумщину: ранена 69-летняя женщина
За прошедшие сутки российские войска 25 раз обстреляли Сумскую область. Под вражеским огнем оказались 23 населенных пункта
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Оккупанты применяли управляемые авиабомбы (КАБы), ударные беспилотники, FPV-дроны, минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.
В Великописаревской общине в результате попадания российского дрона ранения получила 69-летняя женщина.
Также в результате атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
По каждому факту возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Досудебные расследования продолжаются.
Напомним, в Тернопольском районе вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара.