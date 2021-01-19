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19 января 2021, 11:38 143

За год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде - КИУ

19 января 2021, 11:38 143
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Больше всего "молчаливых" народных избранников в партии "Слуга народа"
Больше всего "молчаливых" народных избранников в партии "Слуга народа"
Фото: из открытых источников
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В течение 2020 года 100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу ни с места, ни с парламентской трибуны.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа" - 73 человека или каждый четвертый депутат фракции.

В частности, среди депутатов монобольшинства, которые не сказали ни слова в течение 2020 года - Евгений Брагарь, Юрий Корявченков, Жан Беленюк, Владимир Тимофийчук, Святослав Юраш.

Нулевые показатели выступлений также имеют 12 народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа За жизнь". В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкина, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович", - говорится в сообщении.

Ни разу в Раде за год не выступали 6 внефракционных депутатов, это Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко.

4 депутата являются членами группы "За будущее", 3 - группы "Доверие", 2 - фракции ВО "Батькивщина". Среди фракций "Европейская солидарность" и "Голос" нет депутатов, которые не выступали в течение года.

Напомним, в КИУ считают, что "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы.

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