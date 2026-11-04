59 пропавших без вести: в Камышевахе продолжается поиск людей после удара РФ
В Камышевахе Запорожской области продолжается поисково-спасательная операция на месте российского удара
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, спасатели деблокировали из-под завалов тела 31 погибшего. Сейчас удалось установить личности 12 из них.
Еще 59 человек считаются пропавшими без вести. Часть из них, возможно, смогут узнать среди уже найденных погибших. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться еще 38 человек.
Напомним, 2 ноября российские войска нанесли прицельный удар авиабомбой ФАБ-3000 по общине. Попадание пришлось на место, где люди собрались для получения гуманитарной помощи. Ранее сообщалось о 29 погибших.
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