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16 января 2021, 11:46 4

Нардеп назвал вероятную цену вакцины от коронавируса в частных клиниках

16 января 2021, 11:46 4
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Речь идет о вакцине от китайского производителя Sinovac Biotech
Речь идет о вакцине от китайского производителя Sinovac Biotech
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Председатель комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что вакцина от коронавируса в частных клиниках может стоить 700-750 гривен. Речь идет о вакцине от китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Он в частности рассказал, как формируется цена на вакцинацию.

"Если мы видим, что Украина закупает у компании "Лекхим" вакцину за 17,8 доллара, до этого обычно надо добавить: кабинет прививки, медицинская сестра, чей труд будет использоваться, и консультация врача, - то, скорее всего, я думаю, частные больницы добавят где-то 200 гривен к цене закупки", - сказал он.

Таким образом, по его словам, цена должна быть 700-750 гривен в частных клиниках.

Ранее сообщалось, что международная организация будет закупать вакцины от COVID-19 для Украины вместо "Медзакупки".

коронавирус Украина вакцина Слуга народа нардеп
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