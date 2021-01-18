Нардеп от "Слуги народа" заявила, что коронавирус может быть "биологическим оружием"

По ее словам, "это оружие намного хуже, чем ядерное"

По ее словам, "это оружие намного хуже, чем ядерное"

Фото: УНИАН

Как пишет RegioNews, об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ".

"Должна констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит (или перешла) в биологическое оружие. Это для меня хуже всего. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - рассказала нардеп.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли депутат коронавирус как разновидность биологического оружия, Мошенец ответила, что такое действительно возможно.

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одним из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии и о ядерном оружии речь идет уже много десятилетий. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если за ядерными боеголовками мы можем посчитать сколько их где и в каких странах, а о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую коньюктуру в будущем и дальнейшие действия", - отметила нардеп.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "выдуманной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".