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12 января 2021, 16:57 1

Украина открыла дело из-за незаконного задержания крымских татар на Керченском мосту

12 января 2021, 16:57 1
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Граждан Украины противоправно удерживали на мосту всю ночь
Граждан Украины противоправно удерживали на мосту всю ночь
Фото: Telegram
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Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщается в Telegram ведомства, передает RegioNews.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г.. Севастополя начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова (ч.2 ст.146 УК Украины)", - рассказали в прокуратуре.

Следователи установили, что вечером, 11 января, под видом проверок документов и автомобилей, 120 представителей крымскотатарского народа были незаконно задержаны представителями российской оккупационной администрации в Крыму.

Задержание произошло с целью препятствования их присутствию в судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось 12 января в Ростове-на-Дону.

Санкция статьи, по которой открыли дело, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, На Керченском мосту оккупанты почти всю ночь удерживали более 100 крымских татар. Они направлялись в российский Ростов-на-Дону на заседание суда, чтобы поддержать задержанных.

Крым оккупанты задержание крымские татары уголовное дело прокуратура
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