На Прикарпатье спецслужбы РФ пытались завербовать украинского военнослужащего

Наш военный категорическим отказал, а контрразведка разоблачила попытку

Наш военный категорическим отказал, а контрразведка разоблачила попытку

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Контрразведчики установили, что представители вражеской спецслужбы осуществляют мероприятия для создания агентурной сети с целью получения разведывательной информации о функционировании элементов военной инфраструктуры на территории Прикарпатья. С этой целью они прибегли к попытке завербовать военнослужащего одного из стратегических объектов ВС Украины.

Установлено, что попытка привлечения к конфиденциальному сотрудничеству украинского военного происходила с использованием его родственников, которые проживают на территории РФ. При этом вербовщик применял психологическое давление и угрозы, в том числе уголовным преследованием "в соответствии с законами РФ" за участие в АТО/ООС.

Проведенная контрразведкой проверка показала, что на предложение о сотрудничестве со страной-агрессором военнослужащий ответил категорическим отказом, - сообщают в СБУ.

СБУ напоминает, что освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задачи.

Контррозвідники Управління СБУ у Івано-Франківській області викрили спробу спецслужб РФ завербувати військовослужбовця... Posted by Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області on Monday, December 28, 2020

При этом подчеркивает, что переход на сторону врага в условиях военного времени или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины квалифицируются как государственная измена и предусматривают суровое наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 ноября командир подразделения Нацгвардии был уличен в государственной измене - передавал российской разведке схемы расположения украинских военных объектов.