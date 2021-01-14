В Донецкой области возобновили водоснабжение населенных пунктов в полном объеме - ГСЧС

Без водоснабжения было около 38 тысяч жителей

Без водоснабжения было около 38 тысяч жителей

Фото: Facebook

В Донецкой области восстановлено водоснабжение населенных пунктов, которые пострадали от прорыва на водопроводе "Горловка-Торецк" 4 января. На устранение проблем ушло почти 10 дней.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Так, днем ранее ремонтные работы были завершены и началось заполнение системы водопровода под небольшим давлением с целью недопущения новых порывов. 12 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" ремонтные работы завершены. 13 января водоснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении. Напомним, 8 января в районе села Южное Донецкой области, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов бригаду, которая выполняла ремонтные работы трубопровода "Горловка-Торецк".

.