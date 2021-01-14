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14 января 2021, 10:02 4

В Донецкой области возобновили водоснабжение населенных пунктов в полном объеме - ГСЧС

14 января 2021, 10:02 4
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Без водоснабжения было около 38 тысяч жителей
Без водоснабжения было около 38 тысяч жителей
Фото: Facebook
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В Донецкой области восстановлено водоснабжение населенных пунктов, которые пострадали от прорыва на водопроводе "Горловка-Торецк" 4 января. На устранение проблем ушло почти 10 дней. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, днем ранее ремонтные работы были завершены и началось заполнение системы водопровода под небольшим давлением с целью недопущения новых порывов.

12 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" ремонтные работы завершены. 13 января водоснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении.

Напомним, 8 января в районе села Южное Донецкой области, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов бригаду, которая выполняла ремонтные работы трубопровода "Горловка-Торецк".

ремонт ГСЧС спасатели Донецкая область вода
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