Офис генпрокурора открыл дело о государственной измене нардепа Деркача

Уголовное производство зарегистрировано по заявлению Центра противодействия коррупции

Уголовное производство зарегистрировано по заявлению Центра противодействия коррупции

Печерский райсуд по жалобе Центра противодействия коррупции (ЦПК) обязал Офис генпрокурора открыть производство о возможной госизмене нардепа Деркача и по факту его вероятного вмешательства в работу государственных деятелей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

ЦПК получил ответ от Офиса генерального прокурора Украины, что там зарегистрировали уголовное производство по заявлению Центра противодействия коррупции (ЦПК) о вероятном совершении народным депутатом Андреем Деркачем государственной измены и вмешательстве в деятельность государственного деятеля.

В октябре ЦПК обратился к ОГП с заявлениями о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они безосновательно заявили о необходимости расследования якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. Они также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде.

Правительство США официально назвало депутата Деркача российским агентом, который уже 10 лет работает в Украине, а также занимался вмешательством в выборы президента Штатов. Более того, между Украиной и США сохраняются стратегические отношения, поэтому действия Деркача и Дубинского могут расцениваться как госизмена.

Офис генпрокурора сначала отказался открывать дело в отношении нардепов. Но впоследствии Печерский райсуд по жалобе ЦПК обязал ОГП открыть соответствующее производство. Теперь же в ОГП сообщили, что дело открыто.

Также в отношении Деркача возбуждено дело по факту вероятного вмешательства в работу государственных деятелей. Так, Деркач через Окружной административный суд Киева пытается обязать Министерство иностранных дел направить ноту протеста Соединенным Штатам.

Окружной админсуд не имеет права вмешиваться в деятельность МИД, поэтому принятие положительного решения в пользу Деркача будет вмешательством в дискреционные полномочия Министерства. Сама суть жалобы Деркача в ОАСК представляется абсурдной. И опять же, Деркач хочет добиться ноты протеста именно относительно якобы вмешательства чиновников США в дела Украины. То есть, страна-агрессор руками украинского правосудия пытается ухудшить отношения Украины и Запада, — комментирует юрист ЦПК Александр Литвин.

Напомним, ранее сообщалось, что у Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского.