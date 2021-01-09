Глава КСУ Тупицкий арендует в Дубае виллу стоимостью 300 тыс. грн в сутки, - СМИ
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Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и арендует королевскую виллу за 300 тыс. грн. в сутки.
Об этом сообщает Telegram-канал "Карточный Офис", передает RegioNews.
Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья проводит выходные, стоит более 300 тысяч гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", - говорится в комментарии к обнародованным снимкам.
Напомним, ранее нардеп 8 созыва и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что 6 января Александр Тупицкий с женой покинул Украину и вылетел на отдых Объединенные Арабские Эмираты.
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