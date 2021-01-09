10:40  09 января
Коронавирус в Украине: почти 5 тысяч новых случаев, количество выздоровлений выросло
15:42  08 января
Черновицкий городской голова Кличук против локдауна, но отменить его не может
10:22  09 января
Сутки в ООС: боевики 9 раз обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
09 января 2021, 14:35 5827

Глава КСУ Тупицкий арендует в Дубае виллу стоимостью 300 тыс. грн в сутки, - СМИ

09 января 2021, 14:35 5827
Читайте також українською мовою
Его ранее президент Владимир Зеленский отстранил от должности
Его ранее президент Владимир Зеленский отстранил от должности
Фото: Telegram
Читайте також
українською мовою

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​арендует королевскую виллу за 300 тыс. грн. в сутки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Карточный Офис", передает RegioNews.

Королевская вилла в отеле Kempinski Palm Jumeirah, в котором семья проводит выходные, стоит более 300 тысяч гривен в сутки, имеет 4 спальни и собственный бассейн", - говорится в комментарии к обнародованным снимкам.

Напомним, ранее нардеп 8 созыва и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что 6 января Александр Тупицкий с женой покинул Украину и вылетел на отдых Объединенные Арабские Эмираты.

Конституционный суд коррупция КСУ отдых Александр Тупицкий
Журналисты рассказали, как в 2020-м родственники нардепов пополнили свои автопарки
07 января 2021, 11:00
В Раде заявили, что Конституционный Суд может работать и без Тупицкого
06 января 2021, 17:46
В КСУ заявили, что Тупицкий будет работать и дальше, несмотря на указ Зеленского о его отстранении
06 января 2021, 14:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве
Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"
Все публикации »
Агия Зегребельская
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Все блоги »