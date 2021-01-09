Глава КСУ Тупицкий арендует в Дубае виллу стоимостью 300 тыс. грн в сутки, - СМИ

Кроме антикарантинного выпада мэра Тернополя Сергея Надала и достаточно осторожных заявлений его черкасского и черниговского коллег Анатолия Бондаренко и Владислава Атрошенко с намеком на бунтарство, ...

Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве

06 января 2021

Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"

Новый городской глава Черновцов пришел в самоуправления из бизнеса. Даже не «пришел» - а «ворвался». Буквально за четыре месяца его команда «Едина альтернатива», которая начала с нуля – организации об...