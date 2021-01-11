Соратник Порошенко Кононенко не явился на допрос в НАБУ по делу о коррупции

Как сообщают СМИ, он уже больше года находится за границей

Как сообщают СМИ, он уже больше года находится за границей

Фото: из открытых источников

В понедельник, 11 января, соратник пятого президента Украины Петра Порошенко и нардеп 8 созыва Игорь Кононенко не пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о коррупции, который был запланирован на 10:00.

Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews. Известно, что детективы НАБУ хотят допросить Кононенко по делу о коррупции при получении разрешения на добычу газа в Полтавской области, в частности, предоставления по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами фирмой "Аркона Газ-Энергия". Сейчас Кононенко проходит по этому делу в качестве свидетеля. Ранее он написал в Facebook, что не сможет явиться на допрос из-за прохождения лечения от отравления ртутью. Кроме того, он сообщил, что не получал от НАБУ повесток о вызове на допрос. Как сообщают СМИ, Игорь Кононенко уже более года находится за границей. Старший детектив НАБУ Кочерга Олег Павлович запретил комментировать процессуальные действия, связанные с этим процессом, сославшись на тайну досудебного расследования", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства. Также в ведомстве не стали комментировать, присутствовали ли адвокаты Кононенко, сославшись на тайну следствия. Напомним, в НАБУ забрали дело рекордной взятки $5 млн Злочевского, в ведомстве заявляют об очередном "похищении" в НАБУ дела о топ-коррупции.

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