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11 января 2021, 11:40 128

Соратник Порошенко Кононенко не явился на допрос в НАБУ по делу о коррупции

11 января 2021, 11:40 128
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Как сообщают СМИ, он уже больше года находится за границей
Как сообщают СМИ, он уже больше года находится за границей
Фото: из открытых источников
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В понедельник, 11 января, соратник пятого президента Украины Петра Порошенко и нардеп 8 созыва Игорь Кононенко не пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о коррупции, который был запланирован на 10:00.

Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews.

Известно, что детективы НАБУ хотят допросить Кононенко по делу о коррупции при получении разрешения на добычу газа в Полтавской области, в частности, предоставления по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами фирмой "Аркона Газ-Энергия".

Сейчас Кононенко проходит по этому делу в качестве свидетеля. Ранее он написал в Facebook, что не сможет явиться на допрос из-за прохождения лечения от отравления ртутью.

Кроме того, он сообщил, что не получал от НАБУ повесток о вызове на допрос. Как сообщают СМИ, Игорь Кононенко уже более года находится за границей.

Старший детектив НАБУ Кочерга Олег Павлович запретил комментировать процессуальные действия, связанные с этим процессом, сославшись на тайну досудебного расследования", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве не стали комментировать, присутствовали ли адвокаты Кононенко, сославшись на тайну следствия.

Напомним, в НАБУ забрали дело рекордной взятки $5 млн Злочевского, в ведомстве заявляют об очередном "похищении" в НАБУ дела о топ-коррупции.

Игорь Кононенко коррупция допрос НАБУ следствие уголовное дело
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