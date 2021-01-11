Директор аэропорта "Кривой Рог" подозревается в хищении бюджетных средств

Из-за неправомерных действий чиновника государству нанесен свыше 5,3 млн грн убытков

Из-за неправомерных действий чиновника государству нанесен свыше 5,3 млн грн убытков

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Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта.

В дальнейшем, с целью завладения бюджетными средствами, он подписал акты приема выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена.

В результате таких действий государству нанесено свыше 5,3 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Ранее сообщалось, что на организации схемы "откатов" задержали одного из руководителей управления Госводагентства.