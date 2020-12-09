В Харькове избрали секретаря горсовета: кто им стал
Депутат Игорь Терехов избран секретарем Харьковского горсовета нового созыва. Таковы результаты тайного голосования, проведенного на сессии 9 декабря.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Status quo.
Кандидатуру Терехова поддержали 73 депутата, против проголосовал 1 депутат, воздержался 1 депутат.
Голосовало 75 депутатов из 84, все бюллетени признаны действительными.
Известно, что ранее в ходе сессии председательствующий на ней Александр Новак сообщил, что кандидатуру Игоря Терехова предложил городской голова Геннадий Кернес, отправив на почту мэрии соответствующее письмо с электронной подписью.
Согласно регламенту, секретарь горсовета может вести сессии в случае отсутствия мэра.
Напомним, ранее сообщалось, что Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.