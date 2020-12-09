10:51  09 декабря
Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги
10:34  09 декабря
В нескольких регионах Украины шахтеры вышли на забастовку
11:36  09 декабря
Комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021 на следующей неделе
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2020, 13:29 7

В Харькове избрали секретаря горсовета: кто им стал

09 декабря 2020, 13:29 7
Читайте також українською мовою
Секретарь горсовета может вести сессии в случае отсутствия мэра
Секретарь горсовета может вести сессии в случае отсутствия мэра
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Депутат Игорь Терехов избран секретарем Харьковского горсовета нового созыва. Таковы результаты тайного голосования, проведенного на сессии 9 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Status quo.

Кандидатуру Терехова поддержали 73 депутата, против проголосовал 1 депутат, воздержался 1 депутат.

Голосовало 75 депутатов из 84, все бюллетени признаны действительными.

Известно, что ранее в ходе сессии председательствующий на ней Александр Новак сообщил, что кандидатуру Игоря Терехова предложил городской голова Геннадий Кернес, отправив на почту мэрии соответствующее письмо с электронной подписью.

Согласно регламенту, секретарь горсовета может вести сессии в случае отсутствия мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Кернес Геннадий заседание Харьков горсовет секретарь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Сумской облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »