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01 января 2021, 15:29 145

Секретарь горсовета Харькова просит парламент назначить перевыборы мэра

01 января 2021, 15:29 145
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Пока не известно, когда Рада должна рассмотреть просьбу
Пока не известно, когда Рада должна рассмотреть просьбу
Фото из открытых источников
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Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города-за смерти Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал АТН.

Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он.

Напомним, 30 декабря Горсовет Харькова принял решение об увековечении памяти Кернеса.

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выборы Украина Кернес Геннадий мэр Харьков
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