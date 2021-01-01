Секретарь горсовета Харькова просит парламент назначить перевыборы мэра
Пока не известно, когда Рада должна рассмотреть просьбу
Пока не известно, когда Рада должна рассмотреть просьбу
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города-за смерти Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал АТН.
Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу.
"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он.
Напомним, 30 декабря Горсовет Харькова принял решение об увековечении памяти Кернеса.
Читайте также: Геннадий Кернес. Бывший городской голова Харькова. Досье
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку