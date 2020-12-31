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Во Львове будут судить представителей УИК за фальсификацию и подделку избирательной документации
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31 декабря 2020, 15:09 144

Во Львове будут судить представителей УИК за фальсификацию и подделку избирательной документации

31 декабря 2020, 15:09 144
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Уличены в фальсификациях сразу десять членов участковой избирательной комиссии
Уличены в фальсификациях сразу десять членов участковой избирательной комиссии
Фото из открытых источников
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Сотрудники Сиховского отдела полиции уличили десятерых членов участковой избирательной комиссии, которые во время второго тура выборов городского головы Львова сфальсифицировали протоколы о подсчете голосов. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

22 ноября в полицию поступило сообщение от официального наблюдателя о том, что на одном из избирательных участков Сиховского района города Львова члены участковой избирательной комиссии подделали протоколы подсчета голосов избирателей.

Правоохранители Сиховского отдела полиции отреагировали на сообщение от официального наблюдателя на одном из избирательных участков и установили, что десять членов избирательной комиссии подписали протоколы об итогах голосования на участке до окончательного заполнения протокола не на заседании комиссии.

По факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.28 – ч. 1 ст. 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В течение декабря фигурантам дела следователи сообщили о подозрении в совершении правонарушения. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

За содеянное злоумышленникам грозит наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция выдвинула подозрения 25 лицам за нарушения во время выборов - наиболее распространенным нарушением был подкуп избирателей.

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