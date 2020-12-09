В Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра

Он огласил кандидатуру секретаря горсовета, которую Кернес прислал на "электронку"

Он огласил кандидатуру секретаря горсовета, которую Кернес прислал на "электронку"

Фото: медиа-группа "Объектив"

В Харькове блокировали трибуну горсовета, но председательствующего избрали. Им стал Андрей Новак, и он огласил предложенную Кернесом кандидатуру на секретаря горсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на медиа-группу "Объектив".

Глава городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая предложила избрать человека, который будет руководить сессией до избрания секретаря.

Трибуну несколько минут блокировали несогласные с этим депутаты.

В итоге депутаты поддержали на "председательствующего" кандидатуру экс-секретаря горсовета Александра Новака, он занял место в президиуме и приступил к проведению пленарного заседания. За такое решение проголосовали 48 депутатов.

Вместо Кернеса кандидатуру секретаря горсовета будет выносить на рассмотрение депутатов Александр Новак. Также депутаты избрали секретариат.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес предлагает кандидатуру депутата горсовета Игоря Терехова на пост секретаря горсовета. Об этом в ходе сессии заявил председательствующий Александр Новак. По его словам, Кернес прислал на электронную почту мэрии соответствующее письмо с электронной подписью.

Напомним, ранее сообщалось, что Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.