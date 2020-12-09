10:51  09 декабря
Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги
10:34  09 декабря
В нескольких регионах Украины шахтеры вышли на забастовку
11:36  09 декабря
Комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021 на следующей неделе
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2020, 10:51 47

Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги

09 декабря 2020, 10:51 47
Читайте також українською мовою
Об этом сегодня объявили на первой сессии Харьковского горсоветов
Об этом сегодня объявили на первой сессии Харьковского горсоветов
Фото Суспильне.Харьков
Читайте також
українською мовою

Постановление о регистрации Кернеса Харьковским городским головой зачитала председатель городской ТИК.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая отметила, что на основании голосования 25 октября Харьковская городская ТИК постановляет признать избранным Харьковским городским головой беспартийного Геннадия Кернеса. Председатель ТИК зачитала постановление о регистрации Кернеса Харьковским городским головой.

Мозговая отметила, что избран городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу, поскольку делал это раньше.

По смыслу статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", новоизбранный городской голова принимает присягу в соответствии с законом Украины "О службу в органах местного самоуправления", часть 6 статьи 11 которого определяет, что присягу составляет лишь лицо, впервые была избрана на должность поселкового сельского или городского головы, — сказала Мозговая.

Она добавила, что "Кернес Геннадий Адольфович избран городским головой не впервые и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. Согласно указанных выше законов, Кернес Геннадий Адольфович с этого времени приобретает полномочий Харьковского городского головы".

Первая сессия Харьковского городского совета 9 декабря, на которой приносят присягу депутаты, проходит за отсутствия городского головы. Геннадий Кернес находится на лечении в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Фукс рассказал, когда Кернес планирует вернуться в Харьков: до Нового года.

Кернес Геннадий присяга мэр Харьков горсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Сессию Львовского горсовета перенесли из-за болезни Садового
09 декабря 2020, 10:31
В Харькове под зданием мэрии собираются митингующие и полиция
09 декабря 2020, 10:02
Херсонский горсовет выберет секретаря 11 декабря
08 декабря 2020, 19:14
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Сумской облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »