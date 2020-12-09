Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги

Об этом сегодня объявили на первой сессии Харьковского горсоветов

Об этом сегодня объявили на первой сессии Харьковского горсоветов

Фото Суспильне.Харьков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая отметила, что на основании голосования 25 октября Харьковская городская ТИК постановляет признать избранным Харьковским городским головой беспартийного Геннадия Кернеса. Председатель ТИК зачитала постановление о регистрации Кернеса Харьковским городским головой.

Мозговая отметила, что избран городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу, поскольку делал это раньше.

По смыслу статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", новоизбранный городской голова принимает присягу в соответствии с законом Украины "О службу в органах местного самоуправления", часть 6 статьи 11 которого определяет, что присягу составляет лишь лицо, впервые была избрана на должность поселкового сельского или городского головы, — сказала Мозговая.

Она добавила, что "Кернес Геннадий Адольфович избран городским головой не впервые и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. Согласно указанных выше законов, Кернес Геннадий Адольфович с этого времени приобретает полномочий Харьковского городского головы".

Первая сессия Харьковского городского совета 9 декабря, на которой приносят присягу депутаты, проходит за отсутствия городского головы. Геннадий Кернес находится на лечении в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Фукс рассказал, когда Кернес планирует вернуться в Харьков: до Нового года.