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01 января 2021, 17:48 730

Добкин намекнул, что будет баллотироваться в мэры Харькова

01 января 2021, 17:48 730
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Выборы будут назначены в связи со смертью городского главы Геннадия Кернеса
Выборы будут назначены в связи со смертью городского главы Геннадия Кернеса
Скриншот из видео
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Экс-губернатор Харьковской области и экс-мэр Харькова Михаил Добкин дал понять, что намерен баллотироваться на пост мэра Харькова на грядущих местных выборах, которые будут назначены в связи со смертью городского главы Геннадия Кернеса.

О своем решении политик объявил во время новогоднего поздравления, которое опубликовал на своем канале Telegram-канале, пишет RegioNews.

"Тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают. Так я отвечу. Таки да. В Новый год, с новыми победами. Всех с праздником. Все будет Харьков", - заявил Добкин, одетый в костюм Деда Мороза.

Напомним, ранее стало известно, на когда могут назначить выборы мэра Харькова.

выборы Украина Кернес Геннадий мэр Харьков
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