Добкин намекнул, что будет баллотироваться в мэры Харькова
Выборы будут назначены в связи со смертью городского главы Геннадия Кернеса
Выборы будут назначены в связи со смертью городского главы Геннадия Кернеса
Экс-губернатор Харьковской области и экс-мэр Харькова Михаил Добкин дал понять, что намерен баллотироваться на пост мэра Харькова на грядущих местных выборах, которые будут назначены в связи со смертью городского главы Геннадия Кернеса.
О своем решении политик объявил во время новогоднего поздравления, которое опубликовал на своем канале Telegram-канале, пишет RegioNews.
"Тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают. Так я отвечу. Таки да. В Новый год, с новыми победами. Всех с праздником. Все будет Харьков", - заявил Добкин, одетый в костюм Деда Мороза.
Напомним, ранее стало известно, на когда могут назначить выборы мэра Харькова.
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