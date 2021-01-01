Добкин намекнул, что будет баллотироваться в мэры Харькова

О своем решении политик объявил во время новогоднего поздравления, которое опубликовал на своем канале Telegram-канале, пишет RegioNews.

"Тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают. Так я отвечу. Таки да. В Новый год, с новыми победами. Всех с праздником. Все будет Харьков", - заявил Добкин, одетый в костюм Деда Мороза.