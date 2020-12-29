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29 декабря 2020, 12:09 20

СБУ объявила заочное подозрение экс-регионалу, который скрывается в РФ

29 декабря 2020, 12:09 20
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Он с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе
Он с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе
Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение депутату VII созыва Верховной Рады Украины от "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновник с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 года он выехал в Российскую Федерацию, где находится до этого времени.

Сообщник террористов продолжает принимать активное участие в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым", - сообщили оперативники.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ продолжают досудебное расследование. Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, в Днепре директор департамента горсовета нанес общине более 3 млн грн убытков.

Донбасс СБУ чиновники правоохранители депутаты
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