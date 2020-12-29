СБУ провела обыски в двух областях из-за финансирования "ДНР"

Злоумышленники незаконно осуществили поставки лекарственных средств в ОРДЛО почти на 40 млн грн

Злоумышленники незаконно осуществили поставки лекарственных средств в ОРДЛО почти на 40 млн грн

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, "чиновники" и связанные с ними бизнесмены из так называемой "ДНР" заказывали поставки фармацевтической продукции. Организаторы схемы регистрировали на территории Украины и соседних государств фиктивные фирмы.

Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию. Однако, с территории РФ лекарственные средства ... перевозили на адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали грузовик с продукцией на почти 3 миллиона гривен в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

Были проведены обыски по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве, во время которых СБУ изъяла компьютерную технику, документы и печати.

Документирование схемы провели оперативники СБУ Ивано-Франковской области за процессуального руководства Ивано-Франковской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет.

Напомним, в Харькове разоблачили чиновников, которые незаконно сдавали в аренду недвижимость "Укроборонпрома".