09:03  29 декабря
В Украине за сутки заболели 6988 человек COVID-19
17:53  29 декабря
Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом
08:11  29 декабря
Ситуация на Донбассе: утром в зоне ООС наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2020, 16:54 11

СБУ провела обыски в двух областях из-за финансирования "ДНР"

29 декабря 2020, 16:54 11
Читайте також українською мовою
Злоумышленники незаконно осуществили поставки лекарственных средств в ОРДЛО почти на 40 млн грн
Злоумышленники незаконно осуществили поставки лекарственных средств в ОРДЛО почти на 40 млн грн
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконную поставку фармацевтической продукции на временно оккупированные территории и финансирование террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, "чиновники" и связанные с ними бизнесмены из так называемой "ДНР" заказывали поставки фармацевтической продукции. Организаторы схемы регистрировали на территории Украины и соседних государств фиктивные фирмы.

Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию. Однако, с территории РФ лекарственные средства ... перевозили на адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали грузовик с продукцией на почти 3 миллиона гривен в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

Были проведены обыски по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве, во время которых СБУ изъяла компьютерную технику, документы и печати.

Документирование схемы провели оперативники СБУ Ивано-Франковской области за процессуального руководства Ивано-Франковской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет.

Напомним, в Харькове разоблачили чиновников, которые незаконно сдавали в аренду недвижимость "Укроборонпрома".

обыски финансирование СБУ расследование уголовное дело ДНР
Прокуратура и полиция будут просить суд отправить Микитася в СИЗО - Геращенко
29 декабря 2020, 16:32
На Николаевщине депутату облсовета вручили подозрение из-за смерти жены
29 декабря 2020, 13:56
В Нацполиции подтвердили вручение подозрения Микитасю в похищении человека
29 декабря 2020, 13:10
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года
Дело Татарова: почему Банковая проигрывает
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »