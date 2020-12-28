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28 декабря 2020, 18:56 10

Сын Кернеса стал директором фонда с уставом в 135 миллионов

28 декабря 2020, 18:56 10
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Об этом стало известно из Единого государственного реестра юридических лиц
Об этом стало известно из Единого государственного реестра юридических лиц
Фото из открытых источников
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Фонд был создан в конце августа и сначала размер его уставного фонда составлял 6,5 млн грн. До 135 млн грн увеличился недавно.

Об этом сообщила ОО "Харьковский антикоррупционный центр", передает RegioNews.

Осенью сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов возглавил Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Зион", который зарегистрирован в Киеве.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра юридических лиц.

Фонд был создан в конце августа. Первоначально размер уставного фонда составлял 6,5 млн грн. Но недавно его размер увеличился до 135 млн грн, - сообщают в общественной организации.

Контактные данные фонда принадлежат КУА "Дализ-Финанс", которая занимается управлением активами.

Информации, какими именно активами сейчас управляет фонд, нет.

Еще в 2020 году Привалов стал владельцем ООО "Алфавиль", которому принадлежит недвижимость на вул. Ярослава Мудрого в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось. что 23 декабря в Харькове похоронили Кернеса.

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