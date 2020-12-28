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28 декабря 2020, 13:01 2392

Работники СБУ пришли с проверкой в Харьковский горсовет

28 декабря 2020, 13:01 2392
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Спецслужбы проверяют информацию, которая связана с обеспечением государственной тайны
Спецслужбы проверяют информацию, которая связана с обеспечением государственной тайны
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 28 декабря, в Харьковский городской совет с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на KharkivToday.

Отмечается, что после местных выборов в Харькове определенная группа лиц фактически получила полномочия Харьковского городского головы без участия в выборах 25 октября. Сейчас они фактически монополизировали принятие любых решений в городе - кадровых или финансовых. Именно поэтому, Служба безопасности планирует не допустить узурпацию власти в Харькове и возможную дестабилизацию общественно-политической и криминогенной ситуации в регионе.

Если будут обнаружены нарушения режима секретности в деятельности отдельных руководителей Харьковского городского совета, Служба безопасности может аннулировать этим лицам допуск к государственной тайне", - говорится в сообщении.

Это автоматически приводит к невозможности выполнения этими руководителями своих служебных обязанностей и в дальнейшем - к увольнению или переводу на другие должности.

Ранее сообщалось, что горсовет Харькова для увековечения памяти Кернеса соберется на сессию.

обыски СБУ Харьков горсовет депутаты
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