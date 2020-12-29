Экс-глава ГФС рассказал, откуда у него взялась премия в 1000% оклада

По словам чиновника, всем так выплачивают премии

По словам чиновника, всем так выплачивают премии

Фото: из открытых источников

Бывший вр.и.о. руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000%, из-за которой ему грозит арест.

Как передает RegioNews, об этом он написал пост в Facebook.

Из-за выплаты такой премии экс-чиновнику грозит от семи до десяти лет по ч.3 ст.365 УК Украины.

Так, по его словам, выплата премии происходила в период разделения ДФС на ДПС, Таможню и Налоговую милицию. "Деньги с ДФС на ДПС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ДФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце".

Все дело в том, что я был исполняющий обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким способом всем, а проблемы только у меня", - отметил Гутенко.

Он также рассказал, что следователь ДБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о взятии Гутенко под стражу.

Ранее сообщалось, выписал себе 1000% премии: ГБР сообщило о подозрении экс-главе ГФС.