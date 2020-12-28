НАБУ передало в суд дело сына Свинарчука-Гладковского

Расследование одного из эпизодов дела о хищениях в "Укроборонпроме" завершено

Расследование одного из эпизодов дела о хищениях в "Укроборонпроме" завершено

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". 28 декабря 2020 года стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием")", - говорится в сообщении.

Фамилию подозреваемого в НАБУ не уточняют, однако ранее журналист и нардеп 8 созыва Сергей Лещенко сообщал, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома".

По данным следствия, Гладковський вместе с другими лицами в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям "Укроборонпрома" через ООО "Оптимумспецдеталь".

Последняя фирма получала преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За один из таких договоров Гладковський-младший получил 950 тысяч грн неправомерной выгоды.

В НАБУ считают, что это не единственный случай противоправной деятельности. Следствие установило восемь участников коррупционной схемы, из них двое осуждены, трое находятся на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

Напомним, 21 декабря НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского. В деле о хищениях в "оборонке" появился новый подозреваемый.