Суд наложил арест на имущество лидера партии венгров Закарпатья

Обыски в Василия Брензовича прошли 30 ноября по подозрению во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине

Обыски в Василия Брензовича прошли 30 ноября по подозрению во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине

Фото: из открытых источников

В понедельник, 28 декабря Апелляционный суд Закарпатской области удовлетворил жалобу прокурора и разрешил наложить арест на имущество лидера Партии венгров Украины Василия Брензовича, которое было изъято во время обыска в качестве доказательства в уголовном производстве.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского апелляционного суда, передает RegioNews.

Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд наложил арест на имущество для установления всех обстоятельств совершенного преступления, поскольку оно является вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины, его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда.

В тот же день в СБУ рассказали подробности обысков на Закарпатье, они подозревают благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине.

1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.