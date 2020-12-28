Блогер рассказал, как Тимошенко и Ко "разыграли" миллиарды на мосту в Запорожье

Анатолий Шарий показал, как люди с Офиса президента разворовывают бюджетные средства на "Большом строительстве"

Анатолий Шарий показал, как люди с Офиса президента разворовывают бюджетные средства на "Большом строительстве"

Тендер на 12 миллиардов гривен на строительство моста в Запорожье, который 24 декабря во время рабочей поездки открывал президент Владимир Зеленский, с нарушениями разыграли две турецкие компании, приближенные к людям с Офиса Президента.

Об этом в своем видеоблоге на YouTube рассказал блогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, передает RegioNews.

Во время открытия моста Зеленский заявил, что компания, которая строит мост, работает 24/7, и к строительству привлечены лучшие специалисты, чтобы открыть его к 30-летию Независимости Украины. Шарий утверждает, что это турецкая компания, которая имеет "крышу" в Офисе президента.

Он напомнил, что по данным СМИ, намерения достроить мосты в Запорожье заявляли 6 компаний из Турции, Китая и Украины.

Также Шарий обнародовал данные тендера на 12 миллиардов гривен на платформе "Прозорро", где указывается, что предложения большинства участников тендера были отклонены, а допущены были только две турецкие компании. Причиной отказов указано, что участник не отвечает или коррекционным критериям, или тендерной документации.

Послушайте, неужели в финал выходят две турецкие компании, которые может связаны между собой? Да, потому что заявлялось, что гарантированно участие примут две компании из Турции, это ONUR и GOCAY, компании, которые совместно участвовали в строительстве дороги Гебзе-Органзи-Измир. Если они связаны между собой, это же надо проверить ... но кому какое дело, если это любимый застройщик президента?", - говорит Анатолий Шарий.

Шарий утверждает, что теперь этот "любимый подрядчик" строит мост в Запорожье.

Смотрите, как это происходит. У них есть договоренности с турецкими компаниями. Это Кирилл Тимошенко и "бригада", это их "тема". И они конечно действуют за "откат", то есть выигрывают компании, которые могли не выиграть, если бы проходили честные торги", - говорит он.

Шарий показал, как происходят нечестные тендеры. Он обнародовал справку из налоговой о взятии на учет плательщика налогов компании GOCAY, в которой указывается ее руководитель - Красовская Ольга Ивановна. Шарий обращает внимание, что она также фигурирует в протоколе общего собрания компании ONUR, на котором было решено наделить Ольгу Красовскую полномочиями подписанта.

Также, как показывает Шарий данные реестров, Ольга Красовская является руководителем в ООО "Синк плюс международная инжиниринговая и консалтинговая компания". По адресу фирмы находится компания "ОНУР Фека", которая связана с "ОНУР Конструкцион интернешенл".

Если есть "крыша" в виде Офиса президента, если сам Зеленский жмет руку застройщику и говорит "все будет четко", значит все будет четко. И поэтому когда они предоставляли тендерному комитету кредитные гарантии банка, то они предоставили справки с одного и того же банка "Глобус". Две компании "борются" между собой, но они даже справки берут в одном месте, и одном и том же отделении банка", - говорит Шарий.

Он отметил, что две турецкие фирмы вышли в финал тендера, потому что других просто выбросили. Эти компании заверяли справки у одного и того же нотариуса, и эти справки в нотариальной книге учета находятся рядом, одна за другой.

Также Шарий утверждает, что обе компании направили документы в тендерный комитет с одного IP-адреса, и возможно, с одного компьютера. Он отметил, что несмотря на эти вопиющие факты, тендер почти на 500 миллионов долларов не был отменен.

Напомним, в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" - мы детально остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. В статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях во время реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А также в статье "Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала" рассказали о прибытии в Днепропетровскую область цистерн с российским битумом, который используют для нужд украинского дорожного строительства, и о том, почему причастные к "Большому строительству" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука словно воды в рот набрали.

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