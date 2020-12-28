Блогер розповів, як Тимошенко и Ко "розіграли” мільярди на мосту в Запоріжжі

Анатолій Шарій показав, як люди із Офісу президента розкрадають бюджетні кошти на "Великому будівництві”

Анатолій Шарій показав, як люди із Офісу президента розкрадають бюджетні кошти на "Великому будівництві”

Тендер на 12 мільярдів гривень на будівництво моста в Запоріжжі, який 24 грудня під час робочої поїздки відкривав президент Володимир Зеленський, із порушеннями розіграли дві турецькі компанії, наближені до людей із Офісу Президента.

Про це у своєму відеоблозі на YouTube розповів блогер і лідер "Партії Шарія” Анатолій Шарій , передає RegioNews.

Під час відкриття мосту Зеленський заявив, що компанія, яка будує міст, працює 24/7, і до будівництва залучені кращі спеціалісти, щоб відкрити його до 30-річчя Незалежності України. Шарій Стверджує, що це турецька компанія, яка має "дах” у Офісі президента.

Він нагадав, що згідно із даними ЗМІ, наміри добудувати мости у Запоріжжі заявляли 6 компаній з Туреччини, Китаю та України.

Також Шарій оприлюднив дані тендеру на 12 мільярдів гривень на платформі "Прозорро”, де вказується, що пропозиції більшості учасників тендеру були відхилені, а допущені були лише дві турецькі компанії. Причиною відмов вказано, що учасник не відповідає або корекційним критеріям, або тендерній документації.

Послухайте, невже у фінал виходять дві турецькі компанії, які може пов’язані між собою? Так, тому що заявлялось, що гарантовано участь візьмуть дві компанії з Туреччини, це ONUR та GOCAY, компанії, які спільно брали участь у будівництві дороги Гебзе-Органзі-Ізмір. Якщо вони пов’язані між собою, це ж треба перевірити... але кому яке діло, якщо це улюблений забудовник президента?”, - каже Анатолій Шарій.

Шарій стверджує, що тепер цей "улюблений підрядник” будує міст у Запоріжжі.

Дивіться, як це відбувається. У них є домовленості з турецькими компаніями. Це Кирило Тимошенко і "бригада”, це їхня "тема”. І вони звісно діють за "відкат”, тобто, виграють компанії, які могли не виграти, якби відбувалися чесні торги”, - говорить він.

Шарій показав, як відбуваються нечесні тендери. Він оприлюднив довідку з податкової про взяття на облік платника податків компанії GOCAY, у якій вказується її керівник - Красовська Ольга Іванівна. Шарій звертає увагу, що вона також фігурує у протоколі загальних зборів компанії ONUR, на яких було вирішено наділити Ольгу Красовську повноваженнями підписанта.

Також, як показує Шарій дані реєстрів, Ольга Красовська являється керівником у ТОВ "Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія". За адресою цієї фірми знаходиться компанія "ОНУР Фека”, яка пов’язана з "ОНУР Конструкціон інтернешенл”.

Якщо є "дах” у вигляді Офісу президента, якщо сам Зеленський тисне руку забудовнику і каже "все буде четко”, значить все буде четко. І тому коли вони надавали тендерному комітету кредитні гарантії банку, то вони надали довідки із одного і того ж банку "Глобус”. Дві компанії "борються” між собою, але вони навіть довідки беруть в одному місці, і одному і тому ж відділенні банку”, - каже Шарій.

Він зазначив, що дві турецькі фірми вийшли у фінал тендеру, тому що інших просто викинули. Ці компанії завіряли довідки у одного і того ж нотаріуса, і ці довідки у нотаріальній книзі обліку знаходяться поруч, одна за іншою.

Також Шарій стверджує, що обидві компанії надіслали документи в тендерний комітет із однієї ІР-адреси, і можливо, з одного комп’ютера. Він зазначив, що попри ці кричущі факти, тендер майже на 500 мільйонів доларів не був скасований.

Нагадаємо, у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції прийшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "русского мира". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського", "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. У статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А також в статті "Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу" розповіли про прибуття в Дніпропетровську область цистерн з російським бітумом, який використовують для потреб українського дорожнього будівництва, і про те, чому причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука немов води в рот набрали.

Читайте також: "Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом.