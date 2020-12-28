Блогер розповів, як Тимошенко и Ко "розіграли” мільярди на мосту в Запоріжжі
Тендер на 12 мільярдів гривень на будівництво моста в Запоріжжі, який 24 грудня під час робочої поїздки відкривав президент Володимир Зеленський, із порушеннями розіграли дві турецькі компанії, наближені до людей із Офісу Президента.
Про це у своєму відеоблозі на YouTube розповів блогер і лідер "Партії Шарія” Анатолій Шарій , передає RegioNews.
Під час відкриття мосту Зеленський заявив, що компанія, яка будує міст, працює 24/7, і до будівництва залучені кращі спеціалісти, щоб відкрити його до 30-річчя Незалежності України. Шарій Стверджує, що це турецька компанія, яка має "дах” у Офісі президента.
Він нагадав, що згідно із даними ЗМІ, наміри добудувати мости у Запоріжжі заявляли 6 компаній з Туреччини, Китаю та України.
Також Шарій оприлюднив дані тендеру на 12 мільярдів гривень на платформі "Прозорро”, де вказується, що пропозиції більшості учасників тендеру були відхилені, а допущені були лише дві турецькі компанії. Причиною відмов вказано, що учасник не відповідає або корекційним критеріям, або тендерній документації.
Послухайте, невже у фінал виходять дві турецькі компанії, які може пов’язані між собою? Так, тому що заявлялось, що гарантовано участь візьмуть дві компанії з Туреччини, це ONUR та GOCAY, компанії, які спільно брали участь у будівництві дороги Гебзе-Органзі-Ізмір. Якщо вони пов’язані між собою, це ж треба перевірити... але кому яке діло, якщо це улюблений забудовник президента?”, - каже Анатолій Шарій.
Шарій стверджує, що тепер цей "улюблений підрядник” будує міст у Запоріжжі.
Дивіться, як це відбувається. У них є домовленості з турецькими компаніями. Це Кирило Тимошенко і "бригада”, це їхня "тема”. І вони звісно діють за "відкат”, тобто, виграють компанії, які могли не виграти, якби відбувалися чесні торги”, - говорить він.
Шарій показав, як відбуваються нечесні тендери. Він оприлюднив довідку з податкової про взяття на облік платника податків компанії GOCAY, у якій вказується її керівник - Красовська Ольга Іванівна. Шарій звертає увагу, що вона також фігурує у протоколі загальних зборів компанії ONUR, на яких було вирішено наділити Ольгу Красовську повноваженнями підписанта.
Також, як показує Шарій дані реєстрів, Ольга Красовська являється керівником у ТОВ "Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія". За адресою цієї фірми знаходиться компанія "ОНУР Фека”, яка пов’язана з "ОНУР Конструкціон інтернешенл”.
Якщо є "дах” у вигляді Офісу президента, якщо сам Зеленський тисне руку забудовнику і каже "все буде четко”, значить все буде четко. І тому коли вони надавали тендерному комітету кредитні гарантії банку, то вони надали довідки із одного і того ж банку "Глобус”. Дві компанії "борються” між собою, але вони навіть довідки беруть в одному місці, і одному і тому ж відділенні банку”, - каже Шарій.
Він зазначив, що дві турецькі фірми вийшли у фінал тендеру, тому що інших просто викинули. Ці компанії завіряли довідки у одного і того ж нотаріуса, і ці довідки у нотаріальній книзі обліку знаходяться поруч, одна за іншою.
Також Шарій стверджує, що обидві компанії надіслали документи в тендерний комітет із однієї ІР-адреси, і можливо, з одного комп’ютера. Він зазначив, що попри ці кричущі факти, тендер майже на 500 мільйонів доларів не був скасований.
Нагадаємо, у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. Після чого на електронну адресу редакції прийшов лист з вимогою спростувати "недостовірну інформацію" від адвоката об'єднання "Могильницький та партнери", яке має в Україні унікальну репутацію захисників Януковича і знакових адептів "русского мира". У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського", "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. У статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А також в статті "Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу" розповіли про прибуття в Дніпропетровську область цистерн з російським бітумом, який використовують для потреб українського дорожнього будівництва, і про те, чому причетні до "Великого будівництва" українські топ-чиновники в цій історії з новим бітумним заробітком Медведчука немов води в рот набрали.
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