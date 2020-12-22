12:54  22 декабря
Мэр Львова Андрей Садовый вылечился от COVID-19
09:24  22 декабря
Стало известно, на когда могут назначить выборы мэра Харькова
08:12  22 декабря
Обстрелы на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2020, 14:02 848

Из-за невыплаты зарплат шахтерам урановых шахт открыли дело

22 декабря 2020, 14:02 848
Читайте також українською мовою
В Кировоградской области акция протеста горняков продолжается уже вторые сутки
В Кировоградской области акция протеста горняков продолжается уже вторые сутки
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту невыплаты заработных плат шахтерам урановых шахт Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Сегодня, 22 декабря 2020 года, правоохранительными органами Кировоградской области зарегистрировано уголовное производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы работникам трех уранодобывающих шахт Кировоградщины - "Смолинской", "Новоконстантиновской" и "Ингульской" (ГП "ВостГОК")", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в указанном уголовном производстве следователи начали досудебное расследование.

Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области и объявили бессрочную акцию протеста из-за отсутствия зарплат.

шахтеры зарплаты уголовное дело протесты Кировоградская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог - Сытник
22 декабря 2020, 11:36
На Кировоградщине шахтеры уже сутки перекрывают дороги
22 декабря 2020, 10:39
Во Львове задержали организаторов фейковых отделов городского совета
21 декабря 2020, 19:06
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Все блоги »