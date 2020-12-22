Из-за невыплаты зарплат шахтерам урановых шахт открыли дело
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту невыплаты заработных плат шахтерам урановых шахт Кировоградской области.
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры, передает RegioNews.
Сегодня, 22 декабря 2020 года, правоохранительными органами Кировоградской области зарегистрировано уголовное производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы работникам трех уранодобывающих шахт Кировоградщины - "Смолинской", "Новоконстантиновской" и "Ингульской" (ГП "ВостГОК")", - заявили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что в указанном уголовном производстве следователи начали досудебное расследование.
Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области и объявили бессрочную акцию протеста из-за отсутствия зарплат.