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22 декабря 2020, 09:49 15

Зеленский назначил Свириденко на пост замглавы Офиса президента

22 декабря 2020, 09:49 15
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Президент подписал соответствующие указы
Президент подписал соответствующие указы
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-замминистра экономики Юлию Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом говорится на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, Зеленский своими указами уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, назначив на этот пост Юлию Свириденко.

Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе №580/2020.

Вслед за этим был опубликован указ №581/2020 о назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.

Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Как ранее сообщал RegioNews, в Офисе президента будет новая заместительница главы.

Владимир Зеленский Офис президента президент должность указ
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