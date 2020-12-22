Зеленский назначил Свириденко на пост замглавы Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-замминистра экономики Юлию Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.
Об этом говорится на сайте главы государства, передает RegioNews.
Так, Зеленский своими указами уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, назначив на этот пост Юлию Свириденко.
Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе №580/2020.
Вслед за этим был опубликован указ №581/2020 о назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.
Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.
Как ранее сообщал RegioNews, в Офисе президента будет новая заместительница главы.