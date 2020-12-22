Зеленский назначил Свириденко на пост замглавы Офиса президента

Президент подписал соответствующие указы

Президент подписал соответствующие указы

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Об этом говорится на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, Зеленский своими указами уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, назначив на этот пост Юлию Свириденко.

Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе №580/2020.

Вслед за этим был опубликован указ №581/2020 о назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.

Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Как ранее сообщал RegioNews, в Офисе президента будет новая заместительница главы.