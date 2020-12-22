Зеленский создал Совет по вопросам развития малого бизнеса: ее возглавила новая заместительница Ермака

Совет призван наладить конструктивное взаимодействие между органами государственной власти и субъектами малого бизнеса

Совет призван наладить конструктивное взаимодействие между органами государственной власти и субъектами малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ о создании Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Совет призван наладить конструктивное взаимодействие между органами государственной власти и субъектами малого бизнеса.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе канцелярии президента.

Председателем Совета была назначена заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения относительно персонального состава Совета.

Также состоялось первое заседание Совета. На нем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал максимально быстро подготовить варианты решения проблемных вопросов малого бизнеса. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальный совет реформ.

"Давайте работать быстро, конкретно и эффективно... Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится", - отметил Ермак.

Отмечается, что сейчас в Украине есть около 1,8 миллиона предпринимателей. Совет будет работать как совещательный орган в ОП. Заседания планируются раз в месяц.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Свириденко на должность заместителя председателя Офиса президента.