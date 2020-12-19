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Кернесу хотят присвоить статус почетного гражданина Харькова
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19 декабря 2020, 11:57 1818

Кернесу хотят присвоить статус почетного гражданина Харькова

19 декабря 2020, 11:57 1818
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Именем Кернеса также планируют назвать один из проспектов города
Именем Кернеса также планируют назвать один из проспектов города
Фото: из открытых источников
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Мэру Харькова Геннадию Кернесу, который 17 декабря скончался в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом, присвоят статус почетного гражданина города.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который выполняет обязанности мэра города, передает RegioNews.

Я выступил с инициативой увековечить память Геннадия Кернеса, начиная с присвоении ему звания почетного гражданина города. Начата работа над созданием памятника этом руководителю города, который перевернул ментальность людей в любимом им Харькове", - отметил Терехов.

Он добавил, что именем Кернеса будет назван проспект в Харькове, и выразил надежду, что депутаты горсовета поддержат эту идею.

Отвечая на вопрос, кто сейчас будет руководить городом, исполняющий обязанности мэра сказал, что по закону о местном самоуправлении, в установленные сроки будут поданы соответствующие документы в Верховную Раду, и уже нардепы примут решение.

Напомним, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті, до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

Також ми писали, що міськрада Харкова прокоментувала проведення виборів у зв'язку зі смертю Кернеса.

Згодом у міськраді Харкова сказали, де поховають Кернеса, ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів.

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