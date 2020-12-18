Мэр Ивано-Франковска Марцинкив стал кандидатом наук
Защитил кандидатскую на тему "Правовые основы создания и деятельности Службы безопасности ОУН"
Защитил кандидатскую на тему "Правовые основы создания и деятельности Службы безопасности ОУН"
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив защитил кандидатскую диссертацию о деятельности Службы безопасности ОУН.
Об этом Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Тема кандидатской работы Марцинкива - "Правовые основы создания и деятельности Службы безопасности ОУН".
Защита состоялась в Университете Короля Данила.
Свою работу Ивано-Франковский городской председатель посвятил краевому проводнику братства ОУН-УПА, боевкарю СБ ОУН на севере Тернопольщины Фотию Владимирскому, который отошел в вечность 2014-го года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске заработает ярмарка для поддержки местного бизнеса.
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