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18 декабря 2020, 15:20 6

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив стал кандидатом наук

18 декабря 2020, 15:20 6
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Защитил кандидатскую на тему "Правовые основы создания и деятельности Службы безопасности ОУН"
Защитил кандидатскую на тему "Правовые основы создания и деятельности Службы безопасности ОУН"
Фото с Facebook-страницы Руслана Марцинкива
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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив защитил кандидатскую диссертацию о деятельности Службы безопасности ОУН.

Об этом Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Тема кандидатской работы Марцинкива - "Правовые основы создания и деятельности Службы безопасности ОУН".

Защита состоялась в Университете Короля Данила.

Свою работу Ивано-Франковский городской председатель посвятил краевому проводнику братства ОУН-УПА, боевкарю СБ ОУН на севере Тернопольщины Фотию Владимирскому, который отошел в вечность 2014-го года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске заработает ярмарка для поддержки местного бизнеса.

Ивано-Франковск мэр Прикарпатье университет Руслан Марцинкив
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