Кернесу хочуть присвоїти статус почесного громадянина Харкова

Іменем Кернеса також планують назвати один із проспектів міста

Іменем Кернеса також планують назвати один із проспектів міста

Фото: із відкритих джерел

Меру Харкова Геннадію Кернесу, який 17 грудня помер у Німеччині від ускладнень, викликаних коронавірусом, присвоять статус почесного громадянина міста.

Про це в ефірі телеканалу "Україна” заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який виконує обов'язки мера міста, передає RegioNews.

Я виступив з ініціативою увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса, починаючи з присвоєння йому звання почесного громадянина міста. Розпочато роботу над створенням пам'ятника цьому керівнику міста, який перевернув ментальність людей в улюбленому ним Харкові", - зазначив Терехов.

Він додав, що іменем Кернеса буде названий проспект у Харкові, і висловив сподівання, що депутати міськради підтримають цю ідею.

Відповідаючи на запитання, хто зараз буде керувати містом, виконувач обов'язків мера сказав, що згідно із законом про місцеве самоврядування, в установлені строки будуть подані відповідні документи до Верховної Ради, і вже нардепи ухвалять рішення.

Нагадаємо, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти, до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

Также мы писали, что горсовет Харькова прокомментировал проведение выборов в связи со смертью Кернеса.

Кроме того, в горсовете Харькова сказали, где похоронят Кернеса, хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов.