Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти

До того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо

До того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо

Фото: УНИАН

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса резко ухудшилось после того, как у него отказали почки. Перед этим врачи уже планировали отправлять его в Украину.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал соратник Кернеса и бизнесмен Павел Фукс, передает RegioNews.

По его словам, ситуация со здоровьем Кернеса изменилась в худшую сторону после отказа работы почек, до этого он чувствовал себя хорошо.

Утром позвонила жена Кернеса, сказала, что ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни, человек, с которым мы продружилы 30 лет, мы не просто знакомые. Все шокированы, конечно. Но это жизнь ... что делать. Причем очень странно все. Он был в очень хорошем состоянии, уже врачи хотели отправлять его, но осложнение дало на почки, и когда почки перестали работать, уже ситуация изменилась", - рассказал Фукс.

По его словам, лечение Кернеса давало надежды на скорое выздоровление. Он отметил, что смерть мэра - большая потеря для Харькова, так как в городе Геннадий Кернес имел большую популярность.

Для харьковчан ничего не изменится. Вся команда Геннадия Адольфовича остается работать, все будут продолжать его курс. Думаю, все должно быть нормально. Несколько последних дней я переживал, я с ним не разговаривал. А так мы общались каждый день. Он спрашивал, говорил он, звонил, давал команды Терехову, у меня спрашивал - нормальный был обычный диалог, как всегда", - сказал Фукс.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе отменены все массовые мероприятия.