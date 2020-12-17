Горсовет Харькова прокомментировал проведение выборов в связи со смертью Кернеса

Обязанности мэра пока будет исполнять секретарь городского совета

Обязанности мэра пока будет исполнять секретарь городского совета

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Об этом во время брифинга сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов, передает RegioNews.

По закону о местном самоуправлении, секретарь Харьковского городского совета, я, Терехов Игорь Александрович, выполняю обязанности мэра города Харькова. По поводу обращения, то в установленный законом срок мы обязательно обратимся в Верховную Раду для выполнения всех необходимых процедур", - рассказал он.

На вопрос журналистов, будет ли это на пятнадцатый день после смерти Геннадия Кернеса, как того требует закон, секретарь горсовета сказал, что он уже "ответил на этот вопрос".

Если бы это был злободневный вопрос для города Харькова и харьковчан ... Сегодня абсолютно другие вопросы, которыми мы должны заниматься. Мы здесь все одна семья и я хочу, чтобы мы оставались одной прочной, дружной командой ради памяти о нем. Жизнь продолжается, нам нужно, прежде всего, обеспечивать жизнь города Харькова", - заявил секретарь горсовета.

Терехов также призвал всех "взять волю в кулак и обеспечивать жизнедеятельность города Харькова".

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе отменены все массовые мероприятия.