В горсовете Харькова сказали, где похоронят Кернеса

Хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов

Хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов

Покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, скорее всего похоронят на втором городском кладбище, на аллее выдающихся харьковчан.

Такое заявление сделал секретарь горсовета Игорь Терехов, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

По его словам, хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов.

"Там выдающиеся харьковчане похоронены, такое решение мы приняли вместе с семьей Геннадия Адольфовича. Все будет сделано для того, чтобы проводить его в последний путь достойно", - сказал чиновник.

По словам Терехова, сейчас он является исполняющим обязанности мэра. Чиновник также заверил, что в установленном законом порядке горсовет обратится в Верховную Раду для выполнения всех необходимых процедур.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе отменены все массовые мероприятия.