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16 декабря 2020, 19:50 982

Стало известно, какие штрафы будут выписывать за нарушение языкового закона

16 декабря 2020, 19:50 982
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16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Фото: flickr
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Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка может в случае систематических нарушений языкового законодательства с 16 января штрафовать предприятия.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает RegioNews.

Он напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, а за нарушение субъектами хозяйствования этих норм предусмотрены штрафы.

Кремень также отметил, что секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушение языкового закона.

Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн.), Но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - рассказал языковой омбудсмен.

Напомним, языковой омбудсмен объяснил, каких сфер коснется переход на украинский язык с 16 декабря.

бизнес закон нарушение штраф язык Омбудсмен
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