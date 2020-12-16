Стало известно, какие штрафы будут выписывать за нарушение языкового закона

16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

Фото: flickr

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка может в случае систематических нарушений языкового законодательства с 16 января штрафовать предприятия.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает RegioNews.

Он напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, а за нарушение субъектами хозяйствования этих норм предусмотрены штрафы.

Кремень также отметил, что секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушение языкового закона.

Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн.), Но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - рассказал языковой омбудсмен.

Напомним, языковой омбудсмен объяснил, каких сфер коснется переход на украинский язык с 16 декабря.