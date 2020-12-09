Зеленский просит Раду пока не рассматривать его закон о перезапуске КСУ

Президент хочет дождаться выводов Венецианской комиссии

Президент хочет дождаться выводов Венецианской комиссии

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду пока не рассматривать его законопроект о перезапуске Конституционного суда.

Об этом сообщает Офис президента Украины, передает RegioNews.

По словам президента, часть нынешнего состава судей КСУ решением от 27 октября о системе электронного декларирования и уголовной ответственности за заведомо недостоверное декларирование "сделала уважение и доверие к деятельности этих конкретных судей КС фактически невозможным".

Зеленский заявил, что решение принято вопреки конституционным ценностям, с многочисленными нарушениями норм Закона "О Конституционном Суде Украины" и действующих международных договоров Украины, и по мнению главы государства, с этим мириться нельзя.

Также президент напомнил, что в Верховной Раде есть более десяти законодательных инициатив, которые призваны вывести Украину из кризиса, спровоцированного судьями Конституционного Суда.

Законопроект, который был инициирован Президентом Украины для перезагрузки Конституционного Суда, направленный только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного Суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения", - говорится в заявлении президента.

Он напомнил, что Украина ожидает получить выводы от Венецианской комиссии уже в конце текущей недели.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

4 декабря Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях, которая была отменена 27 ноября решением Конституционного суда.