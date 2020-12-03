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03 декабря 2020, 20:57 45

Ответственность за ложь в декларациях: в Раду внесли компромиссный закон

03 декабря 2020, 20:57 45
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Фото: flickr
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Сегодня, 3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

Текст законопроекта №4460-д размещен на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Инициаторами этого закона является председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский и группа других народных депутатов.

Нардепы предлагают налагать штраф на нарушителя в размере от 100 до 500 необлагаемых минимумов, а не от 100 до 250, как указано в действующей редакции закона. Эти изменения позволят поднять и порог ответственности за ложь в декларации.

Также предлагается исключить из Уголовного кодекса ответственность за недостоверное декларирование в размере от 500 до 4 тысяч прожиточных минимумов в виде штрафа или общественных работ.

Если чиновник скроет сумму более чем 4000 прожиточных минимумов, то ему грозит штраф от 3 до 5000 необлагаемых минимумов или общественные работы до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

Авторы законопроекта предлагают сделать подсудимыми дела по этим статьям Высшему антикоррупционному суду, а расследование поручить детективам НАБУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование.

Также "Слуге народа" заявили, что законопроекты о КСУ рассмотрят в Раде не ранее 15 декабря.

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