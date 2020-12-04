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04 декабря 2020, 13:18 35

Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях

04 декабря 2020, 13:18 35
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Фото: flickr
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Верховная Рада Украины на заседании 4 декабря проголосовала за законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За законопроект №4460-д проголосовали 289 нардепов, присутствовавших на пленарном заседании.

Этим законом вносятся изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые уточняют субъектов данного правонарушения.

В частности, вводится ограничение свободы на срок до двух лет, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 4 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также эти изменения позволяют налагать административные взыскания по этой статье, если сведения в декларации чиновника будут отличаться от настоящих на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как указано в действующей редакции.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование.

3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

Однако в НАПК заявили, что недовольны новым законопроектом о е-декларировании. В агентстве считают, что он создаст "санаторные" условия для коррупционеров.

Верховная Рада Конституционный суд декларации голосование Уголовная ответственность депутаты
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