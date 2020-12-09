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09 декабря 2020, 15:47 5

Зеленский утешился тем, что Евросоюз выделил 600 млн евро помощи Украине

09 декабря 2020, 15:47 5
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Он поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Лян и исполнительного вице-президента Валдиса Домбровскиса
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Европейского Союза о выплате Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"Я глубоко благодарен нашим партнерам в ЕС и лично президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за их особый вклад и поддержку нашей страны в сложное время", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров с Украиной и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ".

Зеленский заверил, что украинская власть настроена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов во все сферы жизни, укрепления экономики и улучшения благосостояния украинцев.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина получила от Еврокомиссии 600 млн евро помощи.

президент
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