Зеленский утешился тем, что Евросоюз выделил 600 млн евро помощи Украине
Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Европейского Союза о выплате Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.
"Я глубоко благодарен нашим партнерам в ЕС и лично президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за их особый вклад и поддержку нашей страны в сложное время", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что "этот жест помощи является очередным проявлением солидарности европейских партнеров с Украиной и поддержки наших усилий по дальнейшему внедрению реформ".
Зеленский заверил, что украинская власть настроена продолжать реформы с целью внедрения европейских стандартов во все сферы жизни, укрепления экономики и улучшения благосостояния украинцев.
Напомним, сегодня стало известно, что Украина получила от Еврокомиссии 600 млн евро помощи.