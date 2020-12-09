Зеленський просить Раду поки не розглядати його закон про перезапуск КСУ

Президент хоче дочекатися висновків Венеціанської комісії

Президент хоче дочекатися висновків Венеціанської комісії

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну раду поки що не розглядати його законопроект про перезапуск Конституційного суду.

Про це повідомляє Офіс президента України, передає RegioNews.

За словами президента, частина нинішнього складу суддів КСУ рішенням від 27 жовтня щодо системи електронного декларування та кримінальної відповідальності за завідомо недостовірне декларування "зробила повагу й довіру до діяльності цих конкретних суддів КС фактично неможливою”.

Зеленський заявив, що рішення ухвалене всупереч конституційним цінностям, з численними порушеннями норм Закону "Про Конституційний Суд України” і чинних міжнародних договорів України, і на думку глави держави, з цим миритися не можна.

Також президент нагадав, що у Верховній Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з кризи, спровокованої суддями Конституційного Суду.

Законопроект, який був ініційований Президентом України для перезавантаження Конституційного Суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроект до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного Суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення”, - йдеться в заяві президента.

Він нагадав, що Україна очікує на висновки від Венеціанської комісії вже наприкінці поточного тижня.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, яка була скасована 27 листопада рішенням Конституційного суду.