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09 декабря 2020, 12:09 16

Зеленский отреагировал на годовщину встречи с Путиным

09 декабря 2020, 12:09 16
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О годовщине встречи "нормандской четверки" президент ограничился одним предложением
О годовщине встречи "нормандской четверки" президент ограничился одним предложением
Фото: radiosvoboda.org
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Президент Украины Владимир Зеленский к годовщине "нормандской встречи" в Париже, которая состоялась 9 декабря 2019 года, сообщил, что путь к миру нелегкий, но он знает, что "мы сможем".

Об этом Зеленский написал в Twitter, передает RegioNews.

Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем", - написал президент.

Он также опубликовал фотографию, которую сделали во время прошлогоднего саммита в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина в годовщину "нормандского" саммита обозначила следующие шаги по Донбассу.

Донбасс Владимир Зеленский переговоры президент саммит
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