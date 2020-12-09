Зеленский отреагировал на годовщину встречи с Путиным
О годовщине встречи "нормандской четверки" президент ограничился одним предложением
О годовщине встречи "нормандской четверки" президент ограничился одним предложением
Президент Украины Владимир Зеленский к годовщине "нормандской встречи" в Париже, которая состоялась 9 декабря 2019 года, сообщил, что путь к миру нелегкий, но он знает, что "мы сможем".
Об этом Зеленский написал в Twitter, передает RegioNews.
Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем", - написал президент.
Он также опубликовал фотографию, которую сделали во время прошлогоднего саммита в Париже.
Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020
Ранее сообщалось, что Украина в годовщину "нормандского" саммита обозначила следующие шаги по Донбассу.
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