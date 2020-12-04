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04 декабря 2020, 10:13 10

Венедиктова предлагает парламенту ограничить возможность увольнять генпрокурора

04 декабря 2020, 10:13 10
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Тогда генеральный прокурор будет действительно независимо, считает она
Тогда генеральный прокурор будет действительно независимо, считает она
Фото: из открытых источников
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По мнению генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, Верховной Раде нужно ограничить право увольнять генерального прокурора.

Как передает RegioNews, об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов.

У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен внести кандидатуру в зал, парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", - пояснила она.

Отмечается, что указанной инициативой, она предлагает "цементировать" уже не себя, а следующего генпрокурора.

Генпрокурор отметила, что не выполняет чьих-либо указаний, в том числе - президента Зеленского.

Решения, которые принимаются мной, это мои самостоятельные решения. Конечно, я прислушиваюсь к мысли президента, конечно, я могу понять, какая у него позиция может быть. Но он не вмешивается в криминальную юстицию", - пояснила она.

Напомним, ранее Венедиктова рассказала, имеет ли Зеленский отношение к открытию дел против Порошенко.

Офис генпрокурора ВР прокуратура законопроект Ирина Венедиктова
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