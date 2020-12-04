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04 декабря 2020, 10:51 572

Протестующие предприниматели столкнулись с силовиками под Радой

04 декабря 2020, 10:51 572
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Участники акции сломали забор, чтобы пройти на охраняемую территорию
Участники акции сломали забор, чтобы пройти на охраняемую территорию
Фото: PavlovskyNews
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В пятницу, 4 декабря, под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против из-за введения кассовых аппаратов для предпринимателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Потасовка с правоохранителями началась из-за того, что ФОПы (ФЛП) приняли за депутата прохожего при том, что в нескольких метрах стоит целая группа нардепов "Слуги народа, в частности узнаваемый Николай Тищенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие перекрыли весь правительственный квартал и снесли забор, чтобы пройти на охраняемую территорию. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету доработать законопроект относительно урегулирования вопроса внедрения РРО для предпринимателей.

митинг полиция конфликт протесты предприниматели
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