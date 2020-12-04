Предприниматели после акции под парламентом идут маршем к Офису Зеленского

Акция сопровождалась словесными перепалками и небольшими столкновениями между протестующими и полицией

Акция сопровождалась словесными перепалками и небольшими столкновениями между протестующими и полицией

Фото: РБК-Украина

После акции под Верховной Радой Украины представители бизнеса идут маршем к Офису президента. Они требуют принять новый закон об упрощенном налогообложении малого и среднего бизнеса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

В настоящее время несколько тысяч протестующих ФЛП (физические лица-предприниматели) идут маршем от правительственного квартала к Офису президента через Европейскую площадь, Крещатик и Бессарабскую площадь.

В то же время, как сообщает полиция Киева, на двух активных участников протеста под Верховной Радой составили административные материалы за хулиганство. Также полиция отмечает, что акция сопровождалась словесными перепалками и небольшими стычками с протестующими, которые блокировали дорогу и вели себя агрессивно.

Напомним, сегодня на акции протеста митингующие перекрыли весь правительственный квартал и снесли забор, чтобы пройти на охраняемую территорию.