В Винницкой области задержали таможенника за контрабанду янтаря в Молдову

Он обеспечивал контрабандистам беспрепятственные перевозки янтаря через границу

Он обеспечивал контрабандистам беспрепятственные перевозки янтаря через границу

Фото: СБУ

В Винницкой области Служба безопасности Украины обнаружила коррупционную схему незаконной переправки через границу оптовых партий янтаря, к которой причастен один из сотрудников таможни.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Старший государственный инспектор таможенного поста "Днестр" наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных контрабандистов янтаря. За деньги чиновник обеспечивал дельцам беспрепятственное перемещение "солнечного камня" через госграницу", - говорится в сообщении.

К незаконной деятельности он привлек посредника. СБУ задокументировала факты получения таможенником взяток за создание "зеленого коридора" для перенаправления в Молдову 10 килограммов янтаря, который оценили в 17 тысяч долларов.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска "Могилев-Подольский-Отач" после передачи второй части взятки", - добавили в СБУ.

Было открыто уголовное дело, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех участников схемы.

Напомним, на Сумщине НАБУ предотвратило хищение имущества из Госрезерва на более 2,7 млн грн.