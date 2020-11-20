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20 ноября 2020, 18:28 2

В Офисе Генпрокурора признали, что разбирательство по "делам Майдана" в судах затягивается

20 ноября 2020, 18:28 2
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Руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" дал пресс-конференцию
Руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" дал пресс-конференцию
Фото из открытых источников
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В Офисе генпрокурора отмечают тенденцию затягивания рассмотрения судами материалов по обвинениям в "делах Майдана" и подчеркивают важность вынесения решений о заочном аресте фигурантов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА Интерфакс-Украина.

Руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донский на пресс-конференции отметил важность вынесения решений о заочном аресте фигурантов, одновременно отметив тенденцию затягивания рассмотрения судами материалов по обвинениям в этих делах.

Он сообщил, что на сегодняшний день вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 21 лица по обвинению в преступлениях, совершенных в отношении участников Революции достоинства.

Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор - это очень мало... то есть вопрос затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным, - сказал Алексей Донский.

По словам Донского, с начала этого года в "делах Майдана" пострадавшими признаны более 2 тыс. человек, 37 человек были привлечены к уголовной ответственности, из которых 26 правоохранителей, трое судей и восемь гражданских. В отношении 27 подозреваемых была избрана мера пресечения - содержание под стражей заочно.

Он подчеркнул, что решение о заочном содержания под стражей дает основания для международного розыска обвиняемого. Речь идет, в частности, о таких решениях в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывших глав Минобороны и СБУ, правоохранителей разных уровней.

Напомним, ранее сообщалось, что Венедиктова отчиталась о расследовании по делам Майдана.

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